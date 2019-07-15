Мещеряков: «Локомотиву» нужно забивать свои моменты

Председатель совета директоров «Локомотива»высказал мнение о матче 1-го тура премьер-лиги с(1:1).

«Понятно, что мы еще не готовы на 100 процентов. Мы всегда тяжело втягиваемся в сезон. Как-то так. Ну и свои моменты надо забивать.

Думаю, должны были побеждать. Помимо пенальти, у нас хватало моментов. Входы один на один... Наверное, немного не повезло. Ну ничего. Футбольный бог потом все увидит.

Проблемы в атаке? Для начала сезона это для нас свойственно. Посмотрим, что будет дальше.

Что касается болельщиков "Локо", которые освистали Кварацхелию — этот вопрос — к болельщикам. Я всегда считаю, что всегда ко всем, не взирая на все истории, нужно относиться по-футбольному.

Бывший игрок лишил "Локо" победы? Ну перестаньте. Это ошибка нашего игрока. Он просто не добежал. Такое бывает. Я у многих специалистов спрашивал. Это скорее наша ошибка», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0