Неймар не явился на предсезонную подготовку ПСЖ

Как говорится на официальном сайте футбольного клуба, клуб объявил на 8 июля общекомандный сбор, однако один из футболистов проигнорировал это сообщение. Отмечается, что бразильский вингерне прибыл в указанное место.

В клубе сообщают, что в связи с такой ситуацией руководство собирается принять меры, чтобы наказать футболиста за игнорирование своих прямых обязанностей.

Напомним, что вокруг бразильца завязался скандал, в котором замешаны не только «парижане», но «каталонцы». Недавно в СМИ появилась информация о том, что Неймар собирается поехать в Барселону и поговорить о своем возможном возвращении в стан «сине-гранатовых».

Игрок оказался в ПСЖ в 2017 году. За него заплатили 222 млн евро. За 28 матчей прошлого сезона футболист забил 23 мяча и отдал 13 голевых передач. 0