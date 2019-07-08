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    Неймар не явился на предсезонную подготовку ПСЖ

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    Как говорится на официальном сайте футбольного клуба ПСЖ, клуб объявил на 8 июля общекомандный сбор, однако один из футболистов проигнорировал это сообщение. Отмечается, что бразильский вингер Неймар не прибыл в указанное место.

    Неймар
    Неймар

    В клубе сообщают, что в связи с такой ситуацией руководство собирается принять меры, чтобы наказать футболиста за игнорирование своих прямых обязанностей.

    Напомним, что вокруг бразильца завязался скандал, в котором замешаны не только «парижане», но «каталонцы». Недавно в СМИ появилась информация о том, что Неймар собирается поехать в Барселону и поговорить о своем возможном возвращении в стан «сине-гранатовых».

    Игрок оказался в ПСЖ в 2017 году. За него заплатили 222 млн евро. За 28 матчей прошлого сезона футболист забил 23 мяча и отдал 13 голевых передач. 0

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