Стала известна возможная зарплата де Лигта в «Ювентесе»

в ближайшее время может подписать защитника, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

Как утверждает источник, «бьянконери» предложили амстердамскому клубу 70 миллионов евро за 19-летнего голландца.

Отмечается, что туринская команда планирует подписать контракт с де Лигтом до 2024 года, а его годовая зарплата составит 12 миллионов евро.

Итальянцы надеются быстрее закрыть сделку из-за интереса к защитнику со стороны ПСЖ.

В прошедшем сезоне де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах за «Аякс», в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. 0