Стала известна возможная зарплата де Лигта в «Ювентесе»

Маттейс де Лигт
globallookpress.com
Как утверждает источник, «бьянконери» предложили амстердамскому клубу 70 миллионов евро за 19-летнего голландца.
Отмечается, что туринская команда планирует подписать контракт с де Лигтом до 2024 года, а его годовая зарплата составит 12 миллионов евро.
Итальянцы надеются быстрее закрыть сделку из-за интереса к защитнику со стороны ПСЖ.
В прошедшем сезоне де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах за «Аякс», в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. 0