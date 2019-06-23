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    Стала известна возможная зарплата де Лигта в «Ювентесе»

    Трансферы Футбол Италии Ювентус Аякс
    «Ювентус» в ближайшее время может подписать защитника «Аякса» Маттейса де Лигта, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

    Маттейс де Лигт
    Маттейс де Лигт

    Как утверждает источник, «бьянконери» предложили амстердамскому клубу 70 миллионов евро за 19-летнего голландца.

    Отмечается, что туринская команда планирует подписать контракт с де Лигтом до 2024 года, а его годовая зарплата составит 12 миллионов евро.

    Итальянцы надеются быстрее закрыть сделку из-за интереса к защитнику со стороны ПСЖ.

    В прошедшем сезоне де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах за «Аякс», в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. 0

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