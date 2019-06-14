ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Режим VOLTA в FIFA 20Пять фактов о FIFA 20. Симулятор получит уличный футбол и улучшит дриблинг
  • 13:14
    • Сборная России поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА
  • 10:50
    • Клубы РПЛ выступили против реформы еврокубков
  • 10:39
    • Дюрант пропустит следующий сезон, Томпсон порвал крестообразную связку
  • 09:10
    • «Ювентус» договорился с «Челси» по переходу Сарри
  • 08:35
    • Гильерме отказался от годичного контракта с «Локомотивом»
    Все новости спорта

    Сборная России поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА

    Футбол России Сборная России ФИФА
    Сборная России улучшила позицию в рейтинге ФИФА. В обновленной мировой классификации подопечные Станислава Черчесова поднялись на три строчки.

    Сборная России
    Сборная России

    Теперь российская сборная располагается на 43-м месте в рейтинге.

    Возглавляет рейтинг ФИФА, как и прежде, сборная Бельгии. Победитель Лиги наций сборная Португалии поднялась на пятое место.

    Рейтинг ФИФА

    1 (1). Бельгия (1746 очков)
    2 (2). Франция (1734)
    3 (3). Бразилия (1681)
    4 (4). Англия (1652)
    5 (7). Португалия (1631)
    6 (5). Хорватия (1625)
    7 (9). Испания (1617)
    8 (6). Уругвай (1615)
    9 (8). Швейцария (1605)
    10. Дания (1605).

    43 (46). Россия (1436).

    Напомним, в июньских матчах отбора на Евро-2020 Россия разгромила Сан-Марино (9:0) и обыграла Кипр (1:0). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Аргентинский «Танк» для «Спартака». Его сравнивали с Батистутой и Тевесом
  • Вчера в 12:22
    •
  • Прогноз
  • Италия U20 — Эквадор U20
  • 1.78
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли итальянцы покинуть ЧМ не с пустыми руками?
  • Италия U20 — Эквадор U20. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Бразилия откроет Кубок Америки уверенной победой
  • Бразилия — Боливия. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сколько забьет Бразилия в стартовом матче домашнего Кубка Америки?
  • Бразилия — Боливия. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Месси и сборная Аргентины. История, у которой не будет хэппи-энда?Нападающий «Барселоны» пережил в сборной немало разочарований Вчера в 18:030
  • 13:03
    • Бразилия — Боливия: где и когда смотреть онлайн матча Кубка Америки
  • 09:36
    • «Саутгемптон» усилился вингером сборной Мали
  • 09:21
    • Марадона покинул мексиканский клуб
    Эсекьель Понсе Футбол Аргентинский «Танк» для «Спартака». Его сравнивали с Батистутой и Тевесом«Красно-белые» близки к приобретению нападающего «Ромы» Вчера в 12:220
  • Экспресс дня

  • Англичанки приблизятся к выходу в плей-офф
  • 4.24
    •
  • 08:53
    • Де Лигт может зарабатывать в «Пари Сен-Жермен» вдвое больше, чем в «Барселоне»
  • 00:50
    • Касорла продлил контракт с «Вильярреалом»
  • 00:38
    • Египет обыграл Танзанию в товарищеском матче
    Владимир Тарасенко Хоккей НХЛ. «Сент-Луис» завоевал Кубок Стэнли, Тарасенко и Барбашев достигли вершиныОбзор решающего матча финальной серии плей-офф НХЛ 13 июня Вчера в 08:230
  • 21:01
    • Автогол принес Австралии победу над Бразилией на женском ЧМ-2019
  • 17:26
    • Суд оставил приговор Кокорину и Мамаеву без изменений
  • 00:19
    • «Астон Вилла» усилилась нападающим «Брюгге»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие