Сборная России поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА

Сборная России
globallookpress.com
Теперь российская сборная располагается на 43-м месте в рейтинге.
Возглавляет рейтинг ФИФА, как и прежде, сборная Бельгии. Победитель Лиги наций сборная Португалии поднялась на пятое место.
Рейтинг ФИФА
1 (1). Бельгия (1746 очков)
2 (2). Франция (1734)
3 (3). Бразилия (1681)
4 (4). Англия (1652)
5 (7). Португалия (1631)
6 (5). Хорватия (1625)
7 (9). Испания (1617)
8 (6). Уругвай (1615)
9 (8). Швейцария (1605)
10. Дания (1605).
…
43 (46). Россия (1436).
Напомним, в июньских матчах отбора на Евро-2020 Россия разгромила Сан-Марино (9:0) и обыграла Кипр (1:0). 0