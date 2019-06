«МЮ» подписал полузащитника «Суонси»

Полузащитник «Суонси»продолжит карьеру в составе, сообщает пресс-служба манкунианцев.

Валлиец, выступающий на позиции левого атакующего полузащитника, подписал с клубом пятилетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера 21-летнего игрока составит 15 миллионов фунтов, а с учетом бонусов может вырасти еще на три миллиона.

Джеймс дебютировал в «Суонси» в феврале 2018 года. В завершившемся сезоне на его счету 38 матчей, пять голов и десять результативных передач.

В ноябре прошлого года Джеймс впервые сыграл за сборную Уэльса, а в марте забил первый гол за национальную команду в матче отборочного турнира Евро-2020 со Словакией (1:0).

