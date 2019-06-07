«Зенит» продаст Заболотного, Набиуллина и Краневиттера

Питерскийв летнее трансферное окно собирается продать 27-летнего нападающего, 26-летнего хавбекаи 24-летнего защитника Эльмира Набиуллина​.

По данным издания «Спорт-Экспресс», питерцы хотят оптимизировать трансферный бюджет и частично компенсировать затраты на предстоящие приобретения новичков.

В сезоне-2018/19 Заболотный провел в составе сине-бело-голубых 30 официальных матчей (3 забитых мяча, 3 голевые передачи), Краневиттер — 15 (0,0), Набиуллин — 20 (2 результативных паса).

В случае появления достойных предложений как для клуба, так и для игроков, «Зенит» готов рассмотреть варианты расставания с двумя полузащитниками — 28-летним Робертом Маком и 25-летним Эрнани.

На счету словака 6 мячей и 3 голевые передачи в 35 играх прошедшего сезона, бразилец забил 1 гол и отдал 1 результативный пас в 26-ти. 0