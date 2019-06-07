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    «Зенит» продаст Заболотного, Набиуллина и Краневиттера

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    Питерский «Зенит» в летнее трансферное окно собирается продать 27-летнего нападающего Антона Заболотного, 26-летнего хавбека Матиаса Краневиттера и 24-летнего защитника Эльмира Набиуллина​.

    «Зенит»
    «Зенит»

    По данным издания «Спорт-Экспресс», питерцы хотят оптимизировать трансферный бюджет и частично компенсировать затраты на предстоящие приобретения новичков.

    В сезоне-2018/19 Заболотный провел в составе сине-бело-голубых 30 официальных матчей (3 забитых мяча, 3 голевые передачи), Краневиттер — 15 (0,0), Набиуллин — 20 (2 результативных паса).

    В случае появления достойных предложений как для клуба, так и для игроков, «Зенит» готов рассмотреть варианты расставания с двумя полузащитниками — 28-летним Робертом Маком и 25-летним Эрнани.

    На счету словака 6 мячей и 3 голевые передачи в 35 играх прошедшего сезона, бразилец забил 1 гол и отдал 1 результативный пас в 26-ти. 0

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