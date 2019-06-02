«Уфа» уступила «Томи», но сохранила место в РПЛ

победилав ответном матче плей-офф за место в— 1:0.

Единственный мяч на 11-й минуте провел Алексей Гасилин.

В концовке встречи за затяжку времени вторую желтую карточку получил голкипер гостей Александр Беленов. Поскольку, все замены команда уже провела, место в воротах на оставшиеся секунды встал нападающий Вячеслав Кротов.

В первой встрече«Уфа» выиграла со счетом 2:0 и, по сумме двух встреч, сохранила прописку в элитном дивизионе. «Томь» продолжит выступать в ФНЛ.