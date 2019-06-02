«Уфа» уступила «Томи», но сохранила место в РПЛ

«Уфа» не вылетела из элиты
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Единственный мяч на 11-й минуте провел Алексей Гасилин.
В концовке встречи за затяжку времени вторую желтую карточку получил голкипер гостей Александр Беленов. Поскольку, все замены команда уже провела, место в воротах на оставшиеся секунды встал нападающий Вячеслав Кротов.
В первой встрече«Уфа» выиграла со счетом 2:0 и, по сумме двух встреч, сохранила прописку в элитном дивизионе. «Томь» продолжит выступать в ФНЛ.
Плей-офф РПЛ. Ответный матч
«Томь» (Томск) — «Уфа» — 1:0 (1:0)
Гол: Гасилин, 11«Томь»: Смирнов, Пенчиков, Эдиев, Шумских, Бугаев, Ставпец, Каккоев (Макурин, 70), Шалаев, Калинский, Гасилин (Крапухин, 86), Абдулавов (Тлупов, 65)«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Никитин, Йокич, Неделчару, Сухов, Карп, Пауревич (Салатич, 80), Игбун, Тилль (Вомбергар, 46), Сысуев (Кротов, 70)Предупреждения: Неделчару, 41. Игбун, 71. Беленов, 90+3Беленов, 90+5.