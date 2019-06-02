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    Евсеев: Раньше Тихонов был вратарем в «Спартаке», теперь Кротов в «Уфе»

    Уфа Томь РПЛ Футбол России ФНЛ Календарь РПЛ
    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился впечатлениями после поражения от «Томи» (0:1) во втором матче за право провести следующий сезон в РПЛ.

    Вадим Евсеев
    Вадим Евсеев

    Отметим, что первый поединок завершился победой «Уфы» (2:0), что позволило ей сохранить прописку в элитном дивизионе.

    «Проиграли 0:1. Оказалось, что этого достаточно для решения задач. "Уфа" осталась в Премьер-лиге. Будем готовиться к следующему сезону.

    Не получилась атакующая игра? Во-первых, дело в психологии. Во-вторых, соперник заставил играть нас так.

    Они больше атаковали, им больше надо было. Они забили со стандарта и затем действовали окрыленно. Но, вообще, на этом поле сложно играть.

    Сезон у "Уфы" был эмоциональным. Сначала Лига Европы, потом нервная концовка в чемпионате.

    Не стыдно ли за то, что "Уфа" тянула время? А вы знаете, какое место занял "Локомотив"? Второе. Посмотрите концовку матча "Локомотива" с "Уфой" (1:0). А там Чорлука, Крыховяк были.

    Смотрели, летели, падали, кричали — это футбол. Никуда от этого не денешься. Результат всегда превалирует. Где-то хитрость, где-то пауза, это нормальные вещи.

    Что касается удаления Беленова, то вы помните стыковой матч, когда "Томь" играла с "Кубанью" и вышла в премьер-лигу? Судил же этот человек?

    Если бы он не свистнул, когда гол забивали, то прошла бы "Кубань". А он вам помог: свистнул и гол не засчитал. И сегодня он свистнул.

    Если сегодня вам не понравилось это, то тогда, наверное, понравилось? Хотя и там, и там он свистнул раньше времени.

    Другое дело, у нас в команде появился еще один вратарь — Кротов. Раньше Тихонов был в "Спартаке", теперь Кротов в "Уфе". Судья дал ему себя проявить», — цитирует специалиста Sport24.ru.

    В концовке встречи голкипер «Уфы» Беленов получил вторую желтую карточку за затяжку времени. Поскольку все замены команда уже провела, место в воротах на оставшиеся секунды занял нападающий Вячеслав Кротов. 0

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