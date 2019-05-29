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    «Рома» планирует усилиться форвардом «Валенсии»

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    «Рома» проявляет интерес к нападающему «Валенсии» Родриго, сообщает Mundo Deportivo.

    Родриго
    Родриго

    По информации издания, римляне стали фаворитами в борьбе за 28-летнего бразильца после того, как «летучие мыши» отклонили предложение «Наполи».

    Неаполитанцы предложили за Родриго 40 миллионов евро, однако «Валенсия» рассчитывает продать игрока за 70 миллионов евро. «Рома» готова заплатить запрашиваемую сумму.

    Римляне рассматривают Родриго в качестве замены нападающему Эдину Джеко, который, скорее всего, перейдет в «Интер».

    В минувшем сезоне Родриго провел 51 матч за «Атлетико», забил 15 голов и отдал 8 результативных передач. 0

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