Дюков: Очень интересный, по-настоящему боевой финал Кубка России

Президент РФСпрокомментировал победунад(1:0) в финале Кубка России.

«Сегодня был очень интересный, по-настоящему боевой финал Кубка России.

Матч до последних минут держал в напряжении болельщиков, которые, как мне кажется, получили от игры удовольствие.

Поздравляю игроков, тренеров, руководителей и всех болельщиков "Локомотива" с завоеванием такого престижного трофея с многолетней историей.

На мой взгляд, Самара прекрасно справилась с организацией титульного матча. Сегодня здесь можно было не только посмотреть хороший футбол.

Была подготовлена большая, насыщенная программа различных мероприятий и активностей, которая наверняка понравилась жителям и гостям Самары.

И РФС, безусловно, будет продолжать подобную практику. Это касается не только финалов Кубка России, но и матчей национальной сборной России, которая уже в июне сыграет в Саранске и Нижнем Новгороде в рамках отборочного цикла чемпионата Европы», — отметил президент РФС в интервью «Спорт-Экспрессу».

8 июня сборная России сыграет с Сан-Марино в Саранске, а 11 июня — с Кипром в Нижнем Новгороде. 0