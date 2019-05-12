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    АПЛ. «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Брайтоном», «Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон»

    Сегодня, 12 мая, пройдет заключительный тур в английской Премьер-лиге.

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    На золотые медали претендуют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль»

    «Брайтон» — «Манчестер Сити»

    «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»

    «Кристал Пэлас» — «Борнмут»

    «Лестер» — «Челси»

    «Бернли» — «Арсенал»

    «Манчестер Юнайтед» — «Кардифф Сити»

    «Саутгемптон» — «Хаддерсфилд Таун»

    «Тоттенхэм» — «Эвертон»

    «Уотфорд» — «Вест Хэм»

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