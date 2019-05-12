АПЛ. «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Брайтоном», «Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон»
Сегодня, 12 мая, пройдет заключительный тур в английской Премьер-лиге.
На золотые медали претендуют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль»
«Брайтон» — «Манчестер Сити»
«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»
«Кристал Пэлас» — «Борнмут»
«Лестер» — «Челси»
«Бернли» — «Арсенал»
«Манчестер Юнайтед» — «Кардифф Сити»
«Саутгемптон» — «Хаддерсфилд Таун»
«Тоттенхэм» — «Эвертон»
«Уотфорд» — «Вест Хэм»
«Фулхэм» — «Ньюкасл»
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