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    «Барселона» вторым составом проиграла «Сельте»

    «Сельта» — «Барселона»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 36-го тура чемпионата Испании «Сельта» одержали победу над «Барселоной» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 67-й минуте Мальо исполнил подачу с правого фланга фланга атаки в центр на линию вратарской «Барсы», где Макси Гомес опередил Видаля и ударом в падении отправил мяч в угол ворот.

    А на 87-й минуте в ворота каталонцев был назначен пенальти — Мусса Ваг рукой сыграл в своей штрафной при попытке перехватить мяч. Яго Аспас с «точки» был точен.

    «Сельта» набрала 40 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице Примеры. «Барселона», имея в активе 83 очка, занимает первую строчку в чемпионате.

    Каталонцы, уже оформившие чемпионство, играли резервным составом, без 8 ведущих игроков, включая Лионеля Месси и Луиса Суареса, в преддверии ответного полуфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

    В следующем туре «Сельта» на выезде сыграет против «Атлетика», а «Барселона» на своем поле встретится с «Хетафе».

    Примера. 36-й тур
    «Сельта» — «Барселона» — 2:0 (0:0)
    Голы: Гомес, 67 (1:0). Аспас, 88 — с пенальти (2:0)«Сельта»: Рубен Бланко, Мальо, Араухо, Кабраль, Оласа, Будебуз (Хосабед Санчес, 85), Лоботка, Окай Йокушлу, Буфаль (Мендес, 71), Аспас, Гомес (Бельтран, 90+1)«Барселона»: Силлессен, Фермален, Юмтити, Тодибо (Мурильо, 68), Ваге, Артур (Видаль, 62), Аленья, Пуч, Малком, Боатенг, Дембеле (Кольядо, 6)Предупреждения: Фермален, 14. Юмтити, 29. Буфаль, 31. Тодибо, 65. Боатенг, 72. Видаль, 79
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