«Сельта» — «Барселона»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 36-го тура чемпионата Испанииодержали победу надсо счетом 2:0.

Фрагмент матча twitter.com/FCBarcelona 1000 Фрибет для всех Забрать!

На 67-й минуте Мальо исполнил подачу с правого фланга фланга атаки в центр на линию вратарской «Барсы», где Макси Гомес опередил Видаля и ударом в падении отправил мяч в угол ворот.

А на 87-й минуте в ворота каталонцев был назначен пенальти — Мусса Ваг рукой сыграл в своей штрафной при попытке перехватить мяч. Яго Аспас с «точки» был точен.

«Сельта» набрала 40 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице Примеры. «Барселона», имея в активе 83 очка, занимает первую строчку в чемпионате.

Каталонцы, уже оформившие чемпионство, играли резервным составом, без 8 ведущих игроков, включая Лионеля Месси и Луиса Суареса, в преддверии ответного полуфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

В следующем туре «Сельта» на выезде сыграет против «Атлетика», а «Барселона» на своем поле встретится с «Хетафе».