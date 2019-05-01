ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мануэль НойерПоследняя линия обороны: 10 лучших вратарей Европы
  • 23:58
    • «Барселона» разгромила «Ливерпуль» на «Камп Ноу»
  • 20:43
    • Икер Касильяс перенёс инфаркт миокарда
  • 22:50
    • «Барса» до перерыва обыгрывает «Ливерпуль» благодаря голу Суареса
  • 22:05
    • Дубль Фалькао спас «Монако» от поражения в матче с «Ренном»
  • 18:45
    • Россия проиграла Швеции в матче Евротура
    Все новости спорта

    Тен Хаг: Победа над «Тоттенхэмом» на его поле — выдающийся результат

    Аякс Лига чемпионов Тоттенхэм Футбол Англии Календарь Лиги чемпионов
    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг признался, что доволен, но не успокоен победой над «Тоттенхэмом» (1:0) в первом полуфинале Лиги чемпионов.

    Эрик тен Хаг
    Эрик тен Хаг

    «Очень жаль, что Давид Нерес не забил второй мяч. И все-таки минимальная победа над "Тоттенхэмом" на его поле — выдающийся результат.

    Попробуем развить успех. Надо извлечь урок из этого матча. Мы знаем, что способны сыграть куда лучше на своем поле.

    Мы всегда играем в свой футбол. Нужно по максимуму использовать собственные сильные стороны, и я полагаю, что сегодня нам это удалось. Мы делаем так потому, что это доставляет проблемы нашим оппонентам.

    Мы можем играть по-разному. "Аякс" умеет здорово обороняться. У нас отличная, сплоченная команда, где каждый бьется за всех остальных.

    Повторюсь, результат я считаю отличным. Мы выиграли и очень этим довольны. Но сделана лишь половина работы», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Большая четверка» Лиги чемпионов: кто окажется на троне и почему?
  • 19/04/2019 в 14:57
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» — «Валенсия»
  • 1.70
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Айлендерс» размочат счет в серии с «Каролиной»
  • «Каролина» — «Айлендерс». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли «Даллас» сравнять счет в серии с «Сент-Луисом»?
  • «Даллас» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Чехия обыграет Финляндию в рамках домашнего этапа Евротура
  • Финляндия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Коламбус» — «Бостон» Хоккей НХЛ. Бобровский пропустил всего одну шайбу от «Бостона», победный хет-трик КутюраОбзор матчей второго раунда плей-офф НХЛ 1 мая Вчера в 08:310
  • 00:40
    • Клопп: Я очень доволен нашей игрой, но результат...
  • 00:34
    • Сарри: Выйти в финал Лиги Европы будет сложно для «Челси»
  • 00:16
    • Парехо: Надо помнить, что борьба с «Арсеналом» будет идти 180 минут
    «Зенит» — «Локомотив» Футбол Битва за ЛЧ: все расклады на финише РПЛСчитаем все возможные турнирные расклады на финише сезона чемпионата России 30/04/2019 в 20:120
  • Экспресс дня

  • «Барселона» охладит пыл «Ливерпуля»
  • 4.57
    •
  • 23:41
    • Касильяс: Сильно испугался, но обошлось без потерь
  • 23:16
    • Тен Хаг: Победа над «Тоттенхэмом» на его поле — выдающийся результат
  • 22:57
    • Почеттино: Очень обидно, что подарили «Аяксу» гол
    Маурицио Сарри Футбол Дилемма «Челси». Должен ли Сарри остаться на посту главного тренера?Лондонцы имеют хорошие шансы получить путевку в Лигу чемпионов 30/04/2019 в 15:380
  • 22:38
    • Тальяфико: Судьба противостояния с «Тоттенхэмом» еще не решена
  • 22:25
    • Фойт: Надо внушить себе, что мы способны на выход в финал
  • 21:54
    • Льоренте: Мне понравился наш второй тайм с «Аяксом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие