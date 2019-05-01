Тен Хаг: Победа над «Тоттенхэмом» на его поле — выдающийся результат

Главный тренер «Аякса»признался, что доволен, но не успокоен победой над(1:0) в первом полуфинале Лиги чемпионов.

«Очень жаль, что Давид Нерес не забил второй мяч. И все-таки минимальная победа над "Тоттенхэмом" на его поле — выдающийся результат.

Попробуем развить успех. Надо извлечь урок из этого матча. Мы знаем, что способны сыграть куда лучше на своем поле.

Мы всегда играем в свой футбол. Нужно по максимуму использовать собственные сильные стороны, и я полагаю, что сегодня нам это удалось. Мы делаем так потому, что это доставляет проблемы нашим оппонентам.

Мы можем играть по-разному. "Аякс" умеет здорово обороняться. У нас отличная, сплоченная команда, где каждый бьется за всех остальных.

Повторюсь, результат я считаю отличным. Мы выиграли и очень этим довольны. Но сделана лишь половина работы», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0