Дюков избран президентом РФС

Председатель совета директоров «Зенита» и генеральный директор компании «Газпром нефть»единогласно избран президентом Российского футбольного союза (РФС).

Назначение произошло в результате выборов, которые прошли на внеочередной пресс-конференции РФС сегодня, 22 февраля.

Дюков был выдвинут на пост президента Российского футбольного союза 63 организациями-членами РФС и являлся единственным кандидатом. Данная должность стала вакантной после того, как 19 декабря прошлого года ее покинул Виталий Мутко.

С 2008 по 2017 год Дюков был президентом «Зенита». С 2008 года он занимает пост председателя совета директоров клуба. За это время «Зенит» трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка страны, а также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. 0