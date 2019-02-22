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    Дюков избран президентом РФС

    РФС
    Председатель совета директоров «Зенита» и генеральный директор компании «Газпром нефть» Александр Дюков единогласно избран президентом Российского футбольного союза (РФС).

    Александр Дюков
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    Назначение произошло в результате выборов, которые прошли на внеочередной пресс-конференции РФС сегодня, 22 февраля.

    Дюков был выдвинут на пост президента Российского футбольного союза 63 организациями-членами РФС и являлся единственным кандидатом. Данная должность стала вакантной после того, как 19 декабря прошлого года ее покинул Виталий Мутко.

    С 2008 по 2017 год Дюков был президентом «Зенита». С 2008 года он занимает пост председателя совета директоров клуба. За это время «Зенит» трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка страны, а также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. 0

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