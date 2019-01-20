«Валенсия» вырвала волевую победу у «Сельты»

В матче 20-го тура чемпионата Испанииодержала гостевую победу надсо счетом 2:1.

Единственный мяч хозяев поля на 40-й минуте забил Нестор Араухо. В составе победителей отличились Ферран Торрес (71-я минута) и Родриго (84).

Российский полузащитник гостевой команды Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте. Вместо него на поле появился Кевин Гамейро.

«Валенсия» с 26 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Сельта» на 17-й строчке — 21 очко.

В следующем туре «летучие мыши» 26 января примут «Вильярреал», а «кельты» на следующий день на выезде сыграют с «Вальядолидом». 0