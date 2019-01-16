«Челси» заблокировал трансфер Батшуайи в «Монако»

Вице-президент «Монако»сообщил, чтозаблокировал трансфер нападающего, выступающего на правах аренды за

Ранее стало известно, что испанский клуб принял решение досрочно прервать аренду 25-летнего нападающего.

«Мы достигли соглашения с игроком и "Валенсией", но переход заблокировал "Челси". На данный момент они больше заинтересованы в продаже футболиста, чем в его аренде.

В футболе иногда все происходит очень быстро, но на сегодня переход Батшуайи заблокирован.

Мы уже довольны тем, как провели январское трансферное окно. Нападающий нам бы помог, но пока договориться не удалось», — передает слова Васильева Get Football News France. 0