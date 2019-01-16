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    «Челси» заблокировал трансфер Батшуайи в «Монако»

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    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев сообщил, что «Челси» заблокировал трансфер нападающего Миши Батшуайи, выступающего на правах аренды за «Валенсию».

    Миши Батшуайи
    Миши Батшуайи
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    Ранее стало известно, что испанский клуб принял решение досрочно прервать аренду 25-летнего нападающего.

    «Мы достигли соглашения с игроком и "Валенсией", но переход заблокировал "Челси". На данный момент они больше заинтересованы в продаже футболиста, чем в его аренде.

    В футболе иногда все происходит очень быстро, но на сегодня переход Батшуайи заблокирован.

    Мы уже довольны тем, как провели январское трансферное окно. Нападающий нам бы помог, но пока договориться не удалось», — передает слова Васильева Get Football News France. 0

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