«Эйбар» и «Вильярреал» завершили матч без голов

В матче 18-го тура испанскойпринимал

Команды сыграли вничью twitter.com/villarrealcf 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча команд состоялась на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в испанском городе Эйбар и завершилась со счетом 0:0.

После 18 туров «Эйбар» набрал 22 очка и поднялся на 12-е место турнирной таблице чемпионата Испании, сместив «Сельту». «Вильярреал» (17) располагается на 17-м месте в таблице испанской Примеры.