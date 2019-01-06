«Эйбар» и «Вильярреал» завершили матч без голов

Команды сыграли вничью
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Встреча команд состоялась на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в испанском городе Эйбар и завершилась со счетом 0:0.
После 18 туров «Эйбар» набрал 22 очка и поднялся на 12-е место турнирной таблице чемпионата Испании, сместив «Сельту». «Вильярреал» (17) располагается на 17-м месте в таблице испанской Примеры.
Примера. 18-й тур
«Эйбар» — «Вильярреал» — 0:0 (0:0)
«Эйбар»: Риесго — Пенья, Арбилья, Рамис (Паулу Оливейра, 66), Коте — Орельяна, Диоп, Жордан (Эскаланте, 73), Кукурелья — Шарлес (Кике, 80), Энрич«Вильярреал»: Асенхо — Педраса, Руис, Фунес Мори, Марио Гаспар — Хави Фуэго (Тригерос, 75), Касерес, Форнальс, Касорла (Токо-Экамби, 70), Чуквуэзе — Морено (Бакка, 85)Предупреждения: Фунес Мори, Хави Фуэго