ЦСКА интересуется хавбеком сборной Японии

Московскийзаинтересован в приобретении японского полузащитникаизв зимнее трансферное окно. Об этом сообщает «Чемпионат».

Рицу Доан goal.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Армейцы» выходили на голландский клуб этим летом, но получили отказ. Теперь ЦСКА попробует подписать 20-летнего японца в зимнее трансферное окно.

Доан является воспитанником японского клуба «Гамба Осака». С сезона-2017/18 полузащитник выступает за «Гронинген». За голландский клуб в течение двух сезонов он провел более 30 матчей и забил 10 мячей.

Также хавбек уже привлекался к выступлениям за сборную Японии. В составе национальной команды он дебютировал в 2018 году в товарищеском матче со сборной Коста-Рики.

Портал Transfermarkt оценивает Доана в 2,5 миллиона евро. 0