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    ЦСКА интересуется хавбеком сборной Японии

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    Московский ЦСКА заинтересован в приобретении японского полузащитника Рицу Доана из «Гронингена» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает «Чемпионат».

    Рицу Доан
    Рицу Доан
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    «Армейцы» выходили на голландский клуб этим летом, но получили отказ. Теперь ЦСКА попробует подписать 20-летнего японца в зимнее трансферное окно.

    Доан является воспитанником японского клуба «Гамба Осака». С сезона-2017/18 полузащитник выступает за «Гронинген». За голландский клуб в течение двух сезонов он провел более 30 матчей и забил 10 мячей.

    Также хавбек уже привлекался к выступлениям за сборную Японии. В составе национальной команды он дебютировал в 2018 году в товарищеском матче со сборной Коста-Рики.

    Портал Transfermarkt оценивает Доана в 2,5 миллиона евро. 0

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