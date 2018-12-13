ЦСКА интересуется хавбеком сборной Японии

Рицу Доан
goal.com
«Армейцы» выходили на голландский клуб этим летом, но получили отказ. Теперь ЦСКА попробует подписать 20-летнего японца в зимнее трансферное окно.
Доан является воспитанником японского клуба «Гамба Осака». С сезона-2017/18 полузащитник выступает за «Гронинген». За голландский клуб в течение двух сезонов он провел более 30 матчей и забил 10 мячей.
Также хавбек уже привлекался к выступлениям за сборную Японии. В составе национальной команды он дебютировал в 2018 году в товарищеском матче со сборной Коста-Рики.
Портал Transfermarkt оценивает Доана в 2,5 миллиона евро. 0