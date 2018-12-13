«Аякс» — «Бавария»: счет матча 3:3, обзор голов

Голландцы старались с первых минут владеть территориальным преимуществом, но это не помешало немцам выйти вперед.
Уже на 13-й минуте Роберт Левандовски получил тонкий пас от Сержа Гнабри и спокойно переиграл голкипера. На 19-й минуте Боатенг явно толкал Блинда, но арбитр не решился ставить пенальти в ворота гостей.
На 26-й минуте Мануэль Нойер совершил шикарный сэйв после мощного удара Ван де Бека. Перед самым перерывом лидер «Аякса» Зийех вновь проверил Нойера — вратарь не подвел.
На 61-й минуте Тадич сравнял счет, а спустя 6 минут Максимилиан Вебер был удален и оставил «Аякс» в меньшинстве, но чуть позже был удален и форвард «Баварии» Томас Мюллер. На 82-й минуте Тадич оформил дубль в этом матче, забив с пенальти.
Сравнял счет Левандовски, также реализовавший 11-метровый удар. На 90-й минуте встречи полузащитник мюнхенцев Кингсли Коман забил третий гол. В компенсированное время встречи амстердамцам удалось добиться ничьей.
Немецкая команда вышла в плей-офф с первого места, а голландская — со второго. 0