«Аякс» — «Бавария»: счет матча 3:3, обзор голов

Мюнхенскаясыграла вничью с амстердамским(3:3) на выезде в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Бавария» была близка к победе twitter.com/fcbayern 1000 Фрибет для всех Забрать!

Голландцы старались с первых минут владеть территориальным преимуществом, но это не помешало немцам выйти вперед.

Уже на 13-й минуте Роберт Левандовски получил тонкий пас от Сержа Гнабри и спокойно переиграл голкипера. На 19-й минуте Боатенг явно толкал Блинда, но арбитр не решился ставить пенальти в ворота гостей.

На 26-й минуте Мануэль Нойер совершил шикарный сэйв после мощного удара Ван де Бека. Перед самым перерывом лидер «Аякса» Зийех вновь проверил Нойера — вратарь не подвел.

На 61-й минуте Тадич сравнял счет, а спустя 6 минут Максимилиан Вебер был удален и оставил «Аякс» в меньшинстве, но чуть позже был удален и форвард «Баварии» Томас Мюллер. На 82-й минуте Тадич оформил дубль в этом матче, забив с пенальти.

Сравнял счет Левандовски, также реализовавший 11-метровый удар. На 90-й минуте встречи полузащитник мюнхенцев Кингсли Коман забил третий гол. В компенсированное время встречи амстердамцам удалось добиться ничьей.

Лига чемпионов. Группа Е «Аякс» (Голландия) — «Бавария» (Германия) — 3:3 (0:1) Голы: Левандовски, 13 (0:1). Тадич, 61 (1:1). Тадич, 82 — с пенальти (2:1). Левандовски, 87 — с пенальти (2:2). Коман, 90 (2:3). Тальяфико, 90+5 (3:3)«Аякс»: Онана, Блинд, Тальяфико, Вебер, де Лигт, Мазрауи, Тадич, Зиех, ван де Бек (Дольберг, 78), де Йонг, Нерес (Хюнтелар, 89)«Бавария»: Нойер, Рафинья, Боатенг, Алаба, Зюле, Киммих, Рибери (Коман, 71), Мюллер, Гнабри (Тиагу Алькантара, 62), Горецка (Ренату Санчеш, 89), ЛевандовскиПредупреждения: Киммих, 28. Рафинья, 37. де Лигт, 40. Блинд, 63. Тальяфико,

Немецкая команда вышла в плей-офф с первого места, а голландская — со второго. 0