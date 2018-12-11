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    Эдер и Фарфан сыграют в атаке «Локо» против «Шальке»

    «Шальке» — «Локомотив»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

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    Московский «Локомотив» объявил стартовый состав на гостевой матч 6-го заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов против гельзенкирхенского «Шальке».

    Эдер и Фарфан сыграют в атаке «Локо» против «Шальке»
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    «Локомотив»: Гильерме, Хеведес, Баринов, Крыховяк, Фарфан, Игнатьев, Эдер, Денисов, Рыбус, Кверквелия, Ал. Миранчук.

    «Шальке»: Ферманн, Мендиль, Настасич, Маскарель, Сердар, Коноплянка, Стамбули, Тойхерт, Шепф, Налду, Голлер.

    Напомним, что «Локомотив» с тремя очками располагается на последнем месте в своей группе. Для выхода в плей-офф Лиги Европы московскому клубу необходимо обыгрывать сегодня «Шальке», а «Галатасарай» должен потерять очки в параллельном матче с «Порту».

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Шальке». Коэффициент на его победу — 2.00, на успех «Локомотива» — 4.40, на ничью — 3.86. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

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