«Вилльяреал» уступил дома «Сельте»

В домашнем матче 15-го тура чемпионата Испаниипроигралсо счетом 2:3.

В составе победителей голами отметились Брайс Мендес, Окай Йокушлу и Максимилиано Гомес. У проигравших дублем отличился Карлос Бакка.

«Сельта» набрала 20 очков и поднялась на десятое место в турнирной таблице примеры. «Вильярреал», имея в активе 14 баллов, занимает 17-е место.