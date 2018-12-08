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    «Вилльяреал» уступил дома «Сельте»

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    В домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании «Вильярреала» проиграл «Сельте» со счетом 2:3.

    «Вилльяреал»
    «Вилльяреал»
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    В составе победителей голами отметились Брайс Мендес, Окай Йокушлу и Максимилиано Гомес. У проигравших дублем отличился Карлос Бакка.

    «Сельта» набрала 20 очков и поднялась на десятое место в турнирной таблице примеры. «Вильярреал», имея в активе 14 баллов, занимает 17-е место.

    Примера. 15-й тур
    «Вильярреал» — «Сельта» — 2:3 (0:1)
    Голы: Мендес, 44 (0:1). Окай Йокушлу, 49 (0:2). Гомес, 51 (0:3). Бакка, 83 (1:3). Бакка, 87 (2:3)«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Касорла, Тригерос (Токо-Экамби, 46), Пабло Форнальс, Касерес, Чиквуэзе (Бакка, 55), Морено, Педраса (Мори, 90+2)«Сельта»: Рубен Бланко, Араухо, Мальо, Костас, Хункa, Окай Йокушлу, Хосабед Санчес (Кабраль, 81), Буфаль (Юльсагер, 66), Мендес (Бельтран, 76), Аспас, ГомесПредупреждения: Касерес, 14. Альваро Гонсалес, 39. Марио Гаспар, 48. Окай Йокушлу, 76. Гомес, 85. Рубен Бланко, 90+3
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