«Арсенал» потерял Холдинга на 6-9 месяцев

Роб Холдинг
Sky Sports
По информации издания, 23-летний футболист будет вынужден пропустить от шести до девяти месяцев.
В нынешнем сезоне англичанин провел в составе «канониров» 10 матчей (девять — в основном составе) чемпионата Англии, не отметившись результативными действиями.
Холдинг получил повреждение в выездной встрече 15-го тура Премьер-Лиги с «Манчестер Юнайтед» — на 36-й минуте он был вынужден покинуть поле.
«Арсенал» после 15 туров занимает в турнирной таблице АПЛ пятое место, набрав 31 очко, отставая на 10 баллов от лидирующего «Манчестер Сити». 0