«Арсенал» потерял Холдинга на 6-9 месяцев

Защитниквыбыл из строя из-за разрыва крестообразной связки левого колена, передает Sky Sports.

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По информации издания, 23-летний футболист будет вынужден пропустить от шести до девяти месяцев.

В нынешнем сезоне англичанин провел в составе «канониров» 10 матчей (девять — в основном составе) чемпионата Англии, не отметившись результативными действиями.

Холдинг получил повреждение в выездной встрече 15-го тура Премьер-Лиги с «Манчестер Юнайтед» — на 36-й минуте он был вынужден покинуть поле.

«Арсенал» после 15 туров занимает в турнирной таблице АПЛ пятое место, набрав 31 очко, отставая на 10 баллов от лидирующего «Манчестер Сити». 0