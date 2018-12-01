Спортивный директор РПЛ: Календарь составлялся тогда, когда ещё тепло было везде

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин рассказал, почему при составлении календаря матч «Оренбург» — «Крылья Советов» поставили на 1 декабря.

Напомним, матч «Оренбург» — «Крылья Советов» был перенесён, так как температура воздуха на поле стадиона «Газовик» составила минус 17 градусов Цельсия.

«А вы знали, какая погода здесь будет, когда назначалась дата матча? Все обсуждали морозы в Красноярске.

Так там встреча "Енисей" — "Ахмат" сегодня состоялась. Правда, условия нефутбольные — минус 14 градусов, но в соответствии с регламентом игру провели.

А про Оренбург никто ничего не говорил. Вообще никто не знал, что установится такая погода. Это форс-мажор.

Календарь составлялся тогда, когда ещё тепло было везде. Никто не мог сказать, какая погода будет в любом месте», — приводит слова Пышкина «Спорт-Экспресс». 0