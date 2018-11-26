Денайер: Мы должны повторить успех в ответном матче с «МанСити»

Защитник «Лиона»рассказал о настрое на ответный матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с

В первом туре «Лион» обыграл «Сити» в Манчестере со счетом 2:1.

«В первом матче тактический план тренера отлично сработал. Мы должны повторить это завтра.

"Сити" — команда с огромным атакующим потенциалом. Нам точно придется много терпеть, но от нас зависит, сможем ли мы забрать мяч и создать им проблемы», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

«Лион» пробьется в 1/8 финала в случае победы, французам может хватить и ничьей. «Сити» для выхода в 1/8 финала достаточно ничьей, победа гарантирует англичанам первое место. 0