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    Денайер: Мы должны повторить успех в ответном матче с «МанСити»

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    Защитник «Лиона» Джейсон Денайер рассказал о настрое на ответный матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

    Джейсон Денайер
    Джейсон Денайер
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    В первом туре «Лион» обыграл «Сити» в Манчестере со счетом 2:1.

    «В первом матче тактический план тренера отлично сработал. Мы должны повторить это завтра.

    "Сити" — команда с огромным атакующим потенциалом. Нам точно придется много терпеть, но от нас зависит, сможем ли мы забрать мяч и создать им проблемы», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    «Лион» пробьется в 1/8 финала в случае победы, французам может хватить и ничьей. «Сити» для выхода в 1/8 финала достаточно ничьей, победа гарантирует англичанам первое место. 0

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