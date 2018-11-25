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    Кроос: «Эйбар» заслужил победу

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    Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал поражение в матче 13-го тура испанской Примеры с «Эйбаром» (0:3).

    Тони Кроос
    Тони Кроос
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    «Мы очень расстроены таким результатом, надо было бороться и ломать ситуацию на поле. Остается признать, что "Эйбар" заслужил победу, а нам не удалось показать свой уровень. Сейчас сложно выделить какие-то конкретные причины этой неудачи.

    "Эйбар" всегда играет агрессивно, это сложный соперник. У нас был свой план на матч, но мы его не реализовали. Надо забыть это поражение и двигаться дальше», — цитирует Крооса AS.

    «Эйбар» набрал 18 очков и занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский «Реал» (20) находится на 6-м месте в таблице. 0

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