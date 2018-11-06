Булыкин: «Локомотиву» нужно обязательно выигрывать у «Порту»

Бывший игрок сборной Россиипрокомментировал предстоящий матчв четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов с

«Очень важный матч с "Порту", нужно обязательно выигрывать и зарабатывать первые очки в Лиге чемпионов. Для нас это фактически решающая игра на групповом этапе, поэтому необходим положительный результат. Наша команда может играть на равных с любым соперником, но иногда просто не фартит. Тем не менее шансы есть, и нужно биться до последнего», — цитируют Булыкина «Известия».

Напомним, матч «Порту» — «Локомотив» состоится сегодня, 6 ноября, на стадионе «Драгау» в Порту. Начало — в 23:00 по мск.

На данный момент «красно-зеленые» (ноль очков) занимают последнее место в своей группе, а «Порту» с семью баллами возглавляет квартет. 0