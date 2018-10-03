Геркус: Для «Локомотива» Лига чемпионов — это действительно экзамен

Генеральный директор московского футбольного клубапризвал забыть о прошлых неудачах и успехах и сосредоточиться на матче Лиги чемпионов с немецким

«Сегодня Лига чемпионов возвращается в Черкизово. Мы уже перестроились на европейский манер — накануне стадион был забрендирован в лигочемпионские цвета, состоялся контрольный прогон гимна. У нас всё готово. Настроение предпраздничное.

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Вспоминается вечное: "Экзамен для меня — всегда праздник, профессор". Для нас Лига чемпионов — это действительно экзамен. Оценка команды в условиях игры на высшем европейском уровне. Всё так и есть. Но сейчас мне хочется пожелать всем нашим болельщикам прочувствовать момент и насладиться им сполна.

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Давайте отбросим в сторону все наши вчерашние успехи и неудачи, сосредоточившись на сегодняшнем дне, когда Лига чемпионов возвращается к нам домой! Давайте насладимся нашими лигочемпионскими реалиями! В такие дни творится история клуба. Увидимся вечером в Черкизово», — написал Геркус в Instagram.

Напомним, матч «Локомотив» — «Шальке» пройдет в среду, 3 октября. Начало — в 19:55 по мск. 0