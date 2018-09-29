Ковач: Одно очко «Баварии» в двух матчах — вовсе не проблема

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач высказал мнение о поражении от «Герты» (0:2).

Нико Ковач twitter.com/iMiaSanMia 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Мы упустили очень много моментов и позволили сопернику забить два гола, которых можно было бы избежать.

Мы допустили ошибки и были за это наказаны. Такой пенальти — просто невозможно, так играть в своей штрафной недопустимо.

Думаю, в целом мы провели достойный матч, но из-за результата сложно это признать. Если бы мы реализовали хотя бы несколько своих моментов, мы бы обсуждали игру совершенно с другой стороны.

Одно очко в двух матчах — вовсе не проблема. Это наше первое поражение. Многие говорили, что мы не проиграем ни одного матча в сезоне. Все, кто знает наш клуб, знает, что мы просто так не сдадимся», — цитирует Ковача iMiaSanMia. 0