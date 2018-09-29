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    Ковач: Одно очко «Баварии» в двух матчах — вовсе не проблема

    Бавария Герта Бундеслига Футбол Германии Календарь Бундеслиги
    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач высказал мнение о поражении от «Герты» (0:2).

    Нико Ковач
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    «Мы упустили очень много моментов и позволили сопернику забить два гола, которых можно было бы избежать.

    Мы допустили ошибки и были за это наказаны. Такой пенальти — просто невозможно, так играть в своей штрафной недопустимо.

    Думаю, в целом мы провели достойный матч, но из-за результата сложно это признать. Если бы мы реализовали хотя бы несколько своих моментов, мы бы обсуждали игру совершенно с другой стороны.

    Одно очко в двух матчах — вовсе не проблема. Это наше первое поражение. Многие говорили, что мы не проиграем ни одного матча в сезоне. Все, кто знает наш клуб, знает, что мы просто так не сдадимся», — цитирует Ковача iMiaSanMia. 0

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