«Бавария» одержала гостевую победу над «Шальке»

Гельзенкирхенскийпотерпел домашнее поражение от мюнхенской(0:2) в матче 4-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче был открыт на 8-й минуте. Киммих подал от флажка на ближний угол вратарской, а Хамес Родригес головой пробил с отскоком мяча от газона под самую штангу.

А на 63-й минуте Шёпф заплёл ноги Хамеса в штрафной «Шальке», и в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал Роберт Левандовски.

После этой встречи «Бавария» набрала 12 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги. «Шальке», проиграв все четыре встречи на старте чемпионата, расположился на 18-м месте.

Добавим, что «Шальке-04» является соперником «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов. Первую встречу команды проведут в Москве в 3 октября, ответный матч состоится в Гельзенкирхене 11 декабря. 0