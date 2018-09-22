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    «Бавария» одержала гостевую победу над «Шальке»

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    Гельзенкирхенский «Шальке» потерпел домашнее поражение от мюнхенской «Баварии» (0:2) в матче 4-го тура чемпионата Германии.

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    Счет в матче был открыт на 8-й минуте. Киммих подал от флажка на ближний угол вратарской, а Хамес Родригес головой пробил с отскоком мяча от газона под самую штангу.

    А на 63-й минуте Шёпф заплёл ноги Хамеса в штрафной «Шальке», и в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал Роберт Левандовски.

    После этой встречи «Бавария» набрала 12 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги. «Шальке», проиграв все четыре встречи на старте чемпионата, расположился на 18-м месте.

    Добавим, что «Шальке-04» является соперником «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов. Первую встречу команды проведут в Москве в 3 октября, ответный матч состоится в Гельзенкирхене 11 декабря. 0

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