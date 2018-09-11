Ерохин: Пять голов — отличный результат, но это командная работа

Полузащитник сборной Россиипосле победы в товарищеском матче над Чехией (5:1) отметил поддержку болельщиков в Ростове-на-Дону.

«Ростов — как всегда. Все супер — и поддержка, и болельщики. Приятно забить на этом стадионе, я впервые здесь сыграл.

Пять голов — отличный результат, но это скорее командная работа. Тактическая схема была такой же, как в матче с Турцией.

Просто задания были немножко другие — это связано с тем, как играет Чехия и ее линия обороны. Мы выполняли то, что просил тренер.

В какой футбол играет сборная? Я бы ответил словами тренера: "Сначала есть 'мы', а потом уже каждый по отдельности". Если кто-то ошибся, то он отработает момент. В первую очередь, мы — команда», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0