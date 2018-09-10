Сборная России определилась с формой на матч против Чехии
twitter.com/TeamRussia
Подопечные Станислава Черчесова выйдут на поле в красной форме.
Всего команды встречались друг с другом три раза: в 1996 году в матче группового этапа чемпионата Европы Россия и Чехия сыграли вничью со счётом 3:3, в 2012 году россияне победили со счётом 4:1 в матче группового этапа чемпионата Европы, а в 2016-м чехи одержали победу в товарищеском матче — 2:1.
Напомним, товарищеская встреча Россия — Чехия состоится в Ростове-на-Дону 10 сентября. 0