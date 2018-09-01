Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Леганес»

Мадридскийодержал домашнюю победу над(4:1) в матче 3-го тура испанской Примеры.

Счет в матче на 17-й минуте открыли хозяева. Карвахаль забежал на диагональ, сделав скидку на Бэйла, который с лёта пробил под перекладину.

На 23-й минуте в ворота мадридцев был назначен пенальти за фол Каземиро в штрафной. Одиннадцатиметровый реализовал Гидо Каррильо.

Вновь «Реал» вышел вперед в начале второго тайма. На 48-й минуте Бензема отлично пробил головой в угол ворот Куэльяра после навеса Марко Асенсио. Арбитр взял паузу, чтобы посмотреть повтор, по итогам которого засчитал гол.

А на 61-й минуте Модрич разыграл комбинацию с Бензема, который ушёл вправо и пробил с линии штрафной в дальний угол, оформив дубль.

На 66-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Леганеса»: Марко Асенсио сбили в штрафной гостей. С «точки» был точен Серхио Рамос.

Дебютный матч в составе «Реала» провёл бельгийский голкипер Тибо Куртуа.

Подопечные Хулена Лопетеги одержали третью победу подряд в новом чемпионате, набрали 9 очков и возглавляют турнирную таблицу. В активе у «Леганеса» 1 балл, команда располагается на 19-й позиции. 0