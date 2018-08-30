УЕФА призвали не разводить российские и украинские команды

должен разрешить российским и украинским клубам, а также сборным двух стран играть друг с другом на крупных европейских турнирах. Об этом заявили в международной организации Sport for all, которая подготовила обращение к Союзу европейских футбольных ассоциаций.

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«Мы подготовили обращение к УЕФА, в котором выступаем за разрешение проводить матчи между российскими и украинскими клубами. Также мы выступаем за то, чтобы сборные России и Украины не разводились по разным группам на предстоящем первенстве Европы по футболу.

Недавний бой между российским боксером Муратом Гассиевым и украинским бойцом Александром Усиком в Москве показал, что спортивные мероприятия с участием спортсменов из двух стран могут проходить в дружественной атмосфере. Целенаправленное разведение России и Украины отчасти лишает турниры спортивного принципа», — приводят слова главы организации Sport for all Яниса Кузинса «Известия».

Отметим, в УЕФА заверили, что ближайшие жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут с сохранением принципа разведения двух стран. В ЛЧ от России будут выступать «Локомотив» и ЦСКА, от Украины — «Шахтер».

Напомним, УЕФА «разводит» российские и украинские клубы в еврокубках из соображений безопасности с 2014 года. 0