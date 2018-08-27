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    Смолов не сильно переживал из-за отсутствия голов за «Локо»

    Локомотив Анжи РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов, получивший награду лучшему игроку сезона и забивший первый гол за «железнодорожников» в игре с «Анжи» (2:1), поделился своими эмоциями.

    Федор Смолов
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    «Двоякое впечатление. Я заработал награду лучшему игроку сезона, играя за "Краснодар". Сейчас я в "Локомотиве". Поставил для себя цель принести как можно больше пользы команде и вновь получить эту награду.

    В матче я нервничал, но скорее из-за того, что в первом тайме почти не было моментов. На самом деле не сильно переживал из-за того, что не сразу получилось забить.

    У нас такой коллектив и такие исполнители, поэтому знал: рано или поздно забью. Приятно, что это произошло в первом же домашнем матче. Спасибо болельщикам за поддержку.

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    • В Самаре был один гол, сейчас два. Надеюсь, арифметическая прогрессия продолжится. Нужно постараться набрать максимальное количество очков до перерыва на сборные», — приводит слова Смолова официальный сайт «Локомотива». 0

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