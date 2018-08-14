Григорян возглавил женский ЦСКА

Новым главным тренером женскогостал​, информирует пресс-служба клуба

Сообщается, что клуб и 51-летний специалист заключили соглашение, по которому специалист возглавил тренерский штаб команды.

Ассистировать Григоряну будут Максим Зиновьев, Сергей Скобляков, Вячеслав Кренделев и Юрий Петухов.

Ранее в женском футболе Григорян тренировал тольяттинскую «Ладу», с которой выиграл чемпионат (2004) и три Кубка России (2002, 2003, 2004), пермскую «Звезду-2005», с которой выиграл три чемпионата (2007, 2008, 2009) и Кубок России (2007), а также добился наивысшего достижения для российских клубов — выхода в финал Кубка УЕФА (ныне — Лига чемпионов) в сезоне-2008/09.

В последнее время Григорян работал в мужских клубах РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ, таких как «СКА-Хабаровск», «Анжи», «Луч-Энергия» и «Арарат».​ 0