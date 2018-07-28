«Локомотив» отрицает обвинения в расизме в адрес своих фанатов

Московскийвыступил с заявлением по поводу поведения своих болельщиков во время матча Олимп Суперкубок России с(0:1 ДВ).

Система мониторинга РФС зафиксировала на матче Суперкубка оскорбительные выкрики со стороны некоторых болельщиков «Локомотива» в адрес ббразильского форварда армейцев Витиньо.

«Футбольный клуб "Локомотив" категорически не приемлет любые проявления расизма как в футболе, так и в жизни.

Мы регулярно проводим работу с болельщиками и имеем по этому вопросу с ними полное взаимопонимание.

На матче находились представители клуба не только на трибунах, но и у кромки поля, в том числе у сектора активной поддержки команды, ни один сотрудник клуба не слышал оскорбительных выкриков по отношению к игрокам своей команды или футболистам ЦСКА. Не было этого слышно и в трансляции матча.

Хочется напомнить, что "Локо" — один из самых интернациональных клубов лиги, в котором выступают игроки разных национальностей и вероисповеданий.

Никогда ранее в адрес болельщиков красно-зелёных подобных претензий не поступало.

Хотелось бы, чтобы и "Локомотив" имел возможность подключиться к расследованию дела, инициированного РФС», — говорится в сообщении «Локомотива». 0