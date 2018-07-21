Аленичев посоветовал Головину перейти в «Монако»

Главный тренер «Енисея»прокомментировал возможный уход из ЦСКА полузащитника

По словам специалиста, Головину было бы лучше перейти в «Монако», а не в «Челси».

«В "Монако" он будет иметь больше практики. Это более предпочтительный вариант», — цитирует Аленичева «Спорт-Экспресс».

Также Аленичев заявил, что ЦСКА будет сложно найти замену братьям Березуцким и Сергею Игнашевичу.

«Заменить ветеранов будет очень сложно. Проблемы у ЦСКА будут, но я думаю клуб разберется, состав укрепят.

И хочется, чтобы в середине поля в случае ухода Головина были сильные игроки, ведь это наш российский клуб. Дзагоеву будет непросто», — добавил Аленичев. 0