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    Аленичев посоветовал Головину перейти в «Монако»

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    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал возможный уход из ЦСКА полузащитника Александра Головина.

    Дмитрий Аленичев
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    По словам специалиста, Головину было бы лучше перейти в «Монако», а не в «Челси».

    «В "Монако" он будет иметь больше практики. Это более предпочтительный вариант», — цитирует Аленичева «Спорт-Экспресс».

  • СМИ: Головин в шаге от перехода в «Монако»
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    • Также Аленичев заявил, что ЦСКА будет сложно найти замену братьям Березуцким и Сергею Игнашевичу.

    «Заменить ветеранов будет очень сложно. Проблемы у ЦСКА будут, но я думаю клуб разберется, состав укрепят.

    И хочется, чтобы в середине поля в случае ухода Головина были сильные игроки, ведь это наш российский клуб. Дзагоеву будет непросто», — добавил Аленичев. 0

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