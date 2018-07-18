Дзагоев: Не хотел бить пенальти Хорватии, но вызвался

Полузащитник сборной Россиисказал, что в финале чемпионата мира-2018 болел за сборную Хорватии.

В решающем матче хорваты уступили Франции (2:4).

«Смотрел финал, болел за хорватов. Увидев первый матч хорватов с Нигерией, сказал: "Эта команда будет в финале, если не попадет на французов и бразильцев".

Про сборную России была "чуха", что выйдем из группы, а дальше — не знаю», — сказал Дзагоев в интервью пресс-службе сборной.

Хавбек рассказал, что не хотел бить пенальти в 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, пенальти 3:4), но вынужден был вызваться из-за усталости партнеров по команде.

Дзагоев бил вторым и реализовал удар.

«Когда игра закончилась, не хотел бить пенальти, потому что был не уверен. Такое редко бывает, я обычно всегда иду бить. Была некая неуверенность.

Но когда мы собрались, я посмотрел: мало кто пойдет бить. Зобнин устал — всю игру играл, Кутепов, Далер Кузяев. Все шло к тому, что надо бить.

Первым вызвался Смол (Смолов) бить пенальти, потом Сережа (Игнашевич) сказал. Ну и я поднял руку.

Когда шел бить, был мандраж. Плюс мы не забили первый пенальти, они забили. Когда уже мяч поставил, отхожу, еще была какая-то неуверенность.

Отошел, раз! (выдыхает) — и полное спокойствие было», — сказал Дзагоев. 0