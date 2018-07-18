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    Дзагоев: Не хотел бить пенальти Хорватии, но вызвался

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    Полузащитник сборной России Алан Дзагоев сказал, что в финале чемпионата мира-2018 болел за сборную Хорватии.

    Алан Дзагоев
    Алан Дзагоев
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    В решающем матче хорваты уступили Франции (2:4).

    «Смотрел финал, болел за хорватов. Увидев первый матч хорватов с Нигерией, сказал: "Эта команда будет в финале, если не попадет на французов и бразильцев".

    Про сборную России была "чуха", что выйдем из группы, а дальше — не знаю», — сказал Дзагоев в интервью пресс-службе сборной.

    Хавбек рассказал, что не хотел бить пенальти в 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, пенальти 3:4), но вынужден был вызваться из-за усталости партнеров по команде.

    Дзагоев бил вторым и реализовал удар.

    «Когда игра закончилась, не хотел бить пенальти, потому что был не уверен. Такое редко бывает, я обычно всегда иду бить. Была некая неуверенность.

    Но когда мы собрались, я посмотрел: мало кто пойдет бить. Зобнин устал — всю игру играл, Кутепов, Далер Кузяев. Все шло к тому, что надо бить.

    Первым вызвался Смол (Смолов) бить пенальти, потом Сережа (Игнашевич) сказал. Ну и я поднял руку.

    Когда шел бить, был мандраж. Плюс мы не забили первый пенальти, они забили. Когда уже мяч поставил, отхожу, еще была какая-то неуверенность.

    Отошел, раз! (выдыхает) — и полное спокойствие было», — сказал Дзагоев. 0

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