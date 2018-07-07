Гранквист: Будем гордиться выступлением на ЧМ-2018, даже если проиграем

Защитники сборнойподелился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира-2018 с

«У нас есть потрясающая возможность сыграть в четвертьфинале чемпионата мира с сильной сборной Англии. Думаю, что мы можем показать лучший результат и насладиться игрой, если выйдем на поле с настроем, который был в предыдущих встречах.

В нас мало кто верил, но с самого начала мы были уверены в себе. Это будет большая победа, но если она не состоится, то мы будем гордиться своим выступлением на турнире», — приводит The Guardian слова Гранквиста.

Напомним, шведы встретятся с англичанами 7 июля в Самаре, начало — 17:00 по мск. 0