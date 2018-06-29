Дешам: Нам нужно минимизировать вклад Месси в игру сборной Аргентины

Главный тренер сборной Францииподелился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира с командой Аргентины, который пройдет 30 июня в Казани.

На групповом этапе команда Дешама победила сборные Австралии (2:1) и Перу (1:0) и сыграла вничью с датчанами (0:0).

«Я не ищу оправданий за критику после матчей группового этапа. Но в игре с Австралией у нас было 14 игроков, которые никогда не играли на чемпионате мира, были новички и в матче с Данией. Этого опыта им не хватало.

В плей-офф мы начинаем с нуля. Если тебя выбили — то всё, ты едешь домой. Раньше бывало, что команды отлично проводили групповой этап, а потом вылетали после первого матча плей-офф. Мы помним об этом.

Я счастлив тренировать сборную Францию уже около шести лет. У нас был выход в финал чемпионата Европы, много отличных матчей.

Я не гонюсь за красивыми цифрами, меня больше интересует игра, которая будет завтра. Самая ли она главная для меня? Для меня все игры важны», — цитирует тренера «Р-Спорт».

Дешам заявил о том, что его подопечным необходимо сделать все возможное, чтобы минимизировать вклад в игру аргентинцев нападающего Лионеля Месси.

«Месси — это Месси. Посмотрите на его удивительную статистику. Хотелось бы закрыть его завтра, но он может решить исход матча в одном моменте, ему не нужно много шансов и времени.

Нужно сделать все, чтобы минимизировать его вклад в игру аргентинцев. У нас молодая команда, нужно помнить это, но мы сделаем все, чтобы в матче 1/8 финала сыграть хорошо.

Надеюсь, завтра после матча я скажу, что опыт игры моих защитников в чемпионате Испании нам помог. Но это как преимущество для нас, так и недостаток — Месси хорошо с ними знаком, знает, как против них играть.

Я скажу еще раз: Месси — это Месси, его невозможно предугадать, ему хватит одной искры, чтобы изменить все на поле. Но игра сборной Аргентины не построена только на Месси», — заявил Дешам.

Из защитников сборной Франции нынешнего состава в Испании играют Рафаэль Варан («Реал», Мадрид), Самюэль Юмтити («Барселона»), Лукас Эрнандес («Атлетико», Мадрид). 0