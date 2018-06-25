Верон: Месси — это не Марадона

Экс-полузащитниксчитает, чтоне хватает лидерских качеств для того, чтобы сравняться с

«Я играл с ними обоими, поэтому могу четко сказать, что Месси — это не Марадона. Марадона был движущей силой, игроком, на которого можно было рассчитывать.

Месси же очень скромный парень, интроверт. Ему не суждено быть лидером. Я не сомневаюсь в его технических способностях, это касается его лидерских качеств», — цитирует Верона La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось о том, что Марадона хочет серьезно поговорить с игроками сборной Аргентины после двух неудачных матчей на ЧМ-2018.