Черчесов: Предпочтений по сопернику в 1/8 финала нет

Главный тренерпрокомментировал возможность встречи в 1/8 финала ЧМ-2018 сили

«У нас никаких предпочтений нет. Потому что не имеем права и не можем решить – они играют после нас. С обеими командами мы играли. Обе игры были хорошего уровня, и в той, и в другой мы выглядели достойно. Знаем наших соперников. Как футбольный бог рассудит, так и будет. У нас самих завтра игра, и о другом матче мы еще не задумывались», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Заключительный поединок группового этапа Россия проведет против Уругвая 25 июня в Самаре. Начало — в 17:00 по Москве.