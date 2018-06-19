Месси, Дибала и Ди Мария пропустили часть тренировки сборной Аргентины

Нападающие сборной Аргентины, а также полузащитникотсутствовали в заключительной части тренировки «альбиселесте».

18 июня аргентинская команда провела подготовку в СДЮСШОР им. Александра Сыроежкина в подмосковных Бронницах.

Основная часть тренировки прошла в полном составе.

«С Месси, Дибалой и Ди Марией все в порядке. По решению тренера они покинули тренировку за 20 минут до ее окончания, чтобы пройти восстановительные процедуры с массажистами», — пояснили ТАСС в пресс-службе сборной Аргентины.

Во втором туре группового этапа ЧМ-2018 сборная Аргентины сыграет с национальной командой Хорватии (21 июня, Нижний Новгород).