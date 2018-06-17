ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука Модрич (в центре) принимает поздравленияСтандартная победа Хорватии
    Короче, ЧМ. 16 и 17 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 12:33
    • Дзагоев рассказал о шансах сыграть на ЧМ-2018
  • 11:51
    • Жирков вернулся в общую группу сборной России
  • 11:11
    • Дзагоев не полетит со сборной России в Санкт-Петербург
  • 09:32
    • Стали известны все участники следующего сезона Евролиги
    Все новости спорта

    Дзагоев рассказал о шансах сыграть на ЧМ-2018

    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Полузащитник сборной России Алан Дзагоев если и выйдет на поле в матче чемпионата мира, то только в плей-офф.

    Алан Дзагоев
    Алан Дзагоев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Об этом заявил сам футболист, комментируя свою травму, полученную в игре с Саудовской Аравией (5:0).

    «С левой ногой у меня проблемы впервые, обычно с правой было. К тренировочному процессу подошел правильно и профессионально, причину назвать тяжело.

    При ходьбе есть болевые ощущения, но первые три-четыре дня так бывает, опыт у меня уже огромный. Завтра начинаю тренироваться в зале и делать какие-то упражнения.

    По срокам восстановления сказать тяжело, доктора будут смотреть на динамику. Это стало ударом. Хорошего ничего нет. Самый главный турнир в жизни проходит мимо тебя. Надеюсь, еще успею сыграть.

  • Дзагоев не полетит со сборной России в Санкт-Петербург
  • Читайте по теме

    • Дай бог, выйдем в плей-офф, и я, может, смогу сыграть. Некая надежда остается, врачи сообщили об этом. Лучик света появился. Я очень надеюсь, что получится сыграть», — приводит слова Дзагоева «Р-Спорт».

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • По теме
  • Без Дзагоева, но с Мацуевым. Россия готовится к Египту
  • 00:48
    •
  • Прогноз
  • Бразилия — Швейцария
  • 1,58
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    Самые ненадежные кроссоверы 2018 годаНедосягаемые: самые «дальнобойные» электрокары в мире
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сербия не проиграет Коста-Рике
  • Коста-Рика — Сербия. Прогноз и ставки
  • 1,91
    •
  • Лёв пощупает Мексику и сделает ей укол
  • Германия – Мексика. Прогноз и ставки
  • 1,68
    •
  • Забить «орлам» вполне реально
  • Германия – Мексика. Прогноз и ставки
  • 1,91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Магия Месси не сработала против ИсландииРеакция спортивных СМИ на конфуз Аргентины в стартовом матче ЧМ-2018 Вчера в 19:430
  • 07:22
    • Чорлука хотел бы сыграть с Россией в плей-офф ЧМ-2018
  • 07:08
    • У Идову есть предложения от зарубежных клубов
  • 12:20
    • Бухаров отправится на сбор с клубом РФПЛ
    Станислав Черчесов Футбол Без Дзагоева, но с Мацуевым. Россия готовится к ЕгиптуСборная России продолжает активную подготовку ко второму матчу на домашнем чемпионате мира 00:480
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Ударный старт «селесао»
  • 9,26
    •
  • 12:04
    • Медведева прибыла в Торонто для работы с новым тренером
  • 11:35
    • Джано надеется вернуться в строй к началу августа
  • 11:21
    • Сборная Франции сыграет с молодежной командой «Спартака»
    Поль Погба Футбол Дешаму надо что-то делатьТяжелая победа сборной Франции над Австралией на ЧМ — в нашем обзоре прессы Вчера в 22:300
  • 10:06
    • Срна согласился перейти в «Кальяри»
  • 09:55
    • Экс-игрок «Кливленда» арестован за вооруженное ограбление
  • 09:44
    • «Шахтер» приобрел еще одного Шевченко
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие