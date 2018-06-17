Дзагоев рассказал о шансах сыграть на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Россииесли и выйдет на поле в матче чемпионата мира, то только в плей-офф.

Об этом заявил сам футболист, комментируя свою травму, полученную в игре с Саудовской Аравией (5:0).

«С левой ногой у меня проблемы впервые, обычно с правой было. К тренировочному процессу подошел правильно и профессионально, причину назвать тяжело.

При ходьбе есть болевые ощущения, но первые три-четыре дня так бывает, опыт у меня уже огромный. Завтра начинаю тренироваться в зале и делать какие-то упражнения.

По срокам восстановления сказать тяжело, доктора будут смотреть на динамику. Это стало ударом. Хорошего ничего нет. Самый главный турнир в жизни проходит мимо тебя. Надеюсь, еще успею сыграть.

Дай бог, выйдем в плей-офф, и я, может, смогу сыграть. Некая надежда остается, врачи сообщили об этом. Лучик света появился. Я очень надеюсь, что получится сыграть», — приводит слова Дзагоева «Р-Спорт».