«Мы — футбольная страна». До старта ЧМ один день

По ходу занятия, прошедшего в Новогорске, ощущалась близость стартового поединка мундиаля — футболисты выглядели предельно сосредоточенными и со всей серьезностью подходили к выполнению упражнений. После легкой разминки полевые игроки трудились над совершенствованием техники паса, разыгрывая «квадраты», а голкиперы сначала работали над отражением дальних ударов, а затем отрабатывали действия при розыгрыше угловых.

После тренировки состоялась рутинная процедура — общение игроков с прессой. Которое, правда, было не похоже на предыдущие интервью благодаря, выразившему свое негодование. По словам форварда, сборная России окружена врагами. Журналистами, которые задают неудобные вопросы, и болельщиками, которые все как один ждут не дождутся ее провала.

Артем Дзюба Нападающий сборной России Хотелось бы вот что сказать. Смотрю все, что происходит. Сейчас такой негативный фон. Хотел бы вас прежде всего попросить поддержать нас. Турнир еще не начался, а вы себя ведете агрессивно с нами. Давайте турнир закончится, и тогда будете делать выводы. И будете решать, кто, как и что. Иногда вечером лежу в комнате, включаю телевизор, «Матч ТВ», и там постоянно показывают, показывают. Как будто вы наши враги! Мы еще на берегу, а уже столько всего не нравится! «Ой как круто у Аргентины», «круто у Португалии». Хочется сказать: ну езжай тогда туда, что ты сюда приезжаешь? Очень хотим порадовать страну. Уверяю, безразличных на футбольном поле не будет. Все будут биться, сражаться и играть в футбол!

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин удостоился попадания в список лучших молодых игроков по версии французского издания Le Monde.

22-летний футболист оказался в компании испанца Марко Асенсио, мексиканца Ирвинга Лосано, португальца Гонсалу Гедеша, марокканца Амина Арита, аргентинца Кристиана Павона и иранца Алирезы Яханбакша.

Французские журналисты выделили у Головина хороший контроль мяча и сильный удар. Возможно, именно этим Головин и приглянулся «Ювентусу». Поговаривают, что еще одним легионером у нас станет больше уже 13 июня.

Головина также выделили в пресс-службе ФИФА, включив «армейца» в список «надежд сборной России на домашнем ЧМ» наряду с вратарем и капитаном Игорем Акинфеевым, защитником Сергеем Игнашевичем, полузащитником Александром Самедовым и форвардом Федором Смоловым.

«Самому молодому игроку сборной России только исполнилось 22, но без него атаку национальной команды уже не представить. Мобильный хавбек играет в современный футбол, любит менять позиции, то опускаясь в опорную зону, то выдвигаясь на место нападающего, обладает хорошим ударом с дальней и средней дистанции, забивает невероятной красоты голы. Именно от него в первую очередь российские болельщики невзирая на возраст ждут яркой игры в атаке на домашнем чемпионате мира. Для Головина ЧМ-2018 – это еще и ярмарка: говорят, за ним следят большие европейские клубы», — говорится в статье.

Защитник сборной России Сергей Игнашевич, которому через месяц стукнет 39, признан самым дешевым игроком чемпионата мира. Трансферная стоимость нашего защитника — всего 25 тысяч евро.

Следом идут 23-летний панамец Фидель Эскобар (175 тысяч евро), один из главных ветеранов исландской команды Олафур Инги Скуласон и костариканская версия Игнашевича Джонни Акоста (по 200 тысяч евро), перуанец Альберто Родригес (225), 35-летний японец Эйдзи Кавасима, аравиец Абдулмалек Аль-Хаибри, автор двух голов в квалификации ЧМ-2018 панамец Абдиэль Арройо, его соотечественник Гарольд Каммингс и Ян Смит из Коста-Рики (все — по 250 тысяч евро).

Через два дня Головин будет оправдывать возложенные на него надежды под чутким надзором Нестора Питаны. Аргентинский судья первым получил назначение на матч ЧМ-2018 и обслужит игру России с Саудовской Аравией.

Помогать ему будут соотечественники — Хуан Пабло Беллати и Эрнан Майдана, а функции резервного арбитра будет выполнять бразилец Сандро Рикки. В роли видеоассистентов выступят итальянец Массимильяно Иррати, аргентинец Мауро Вильяно, чилиец Карлос Астроза и итальянец Даниэле Орсато.

