«Мы — футбольная страна». До старта ЧМ один день

12 июня сборная России провела заключительную тренировку на базе в Новогорске. Следующее занятие состоялось уже на московском стадионе «Лужники», где 14 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ-2018.

Вокруг одни враги

По ходу занятия, прошедшего в Новогорске, ощущалась близость стартового поединка мундиаля — футболисты выглядели предельно сосредоточенными и со всей серьезностью подходили к выполнению упражнений. После легкой разминки полевые игроки трудились над совершенствованием техники паса, разыгрывая «квадраты», а голкиперы сначала работали над отражением дальних ударов, а затем отрабатывали действия при розыгрыше угловых.

Сборы. 2 дня до ЧМ

После тренировки состоялась рутинная процедура — общение игроков с прессой. Которое, правда, было не похоже на предыдущие интервью благодаря, выразившему свое негодование. По словам форварда, сборная России окружена врагами. Журналистами, которые задают неудобные вопросы, и болельщиками, которые все как один ждут не дождутся ее провала.

Артем Дзюба Нападающий сборной России Хотелось бы вот что сказать. Смотрю все, что происходит. Сейчас такой негативный фон. Хотел бы вас прежде всего попросить поддержать нас. Турнир еще не начался, а вы себя ведете агрессивно с нами. Давайте турнир закончится, и тогда будете делать выводы. И будете решать, кто, как и что. Иногда вечером лежу в комнате, включаю телевизор, «Матч ТВ», и там постоянно показывают, показывают. Как будто вы наши враги! Мы еще на берегу, а уже столько всего не нравится! «Ой как круто у Аргентины», «круто у Португалии». Хочется сказать: ну езжай тогда туда, что ты сюда приезжаешь? Очень хотим порадовать страну. Уверяю, безразличных на футбольном поле не будет. Все будут биться, сражаться и играть в футбол!

Манифест Дзюбы

Головин в списке лучших

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин удостоился попадания в список лучших молодых игроков по версии французского издания Le Monde.

22-летний футболист оказался в компании испанца Марко Асенсио, мексиканца Ирвинга Лосано, португальца Гонсалу Гедеша, марокканца Амина Арита, аргентинца Кристиана Павона и иранца Алирезы Яханбакша.

Французские журналисты выделили у Головина хороший контроль мяча и сильный удар. Возможно, именно этим Головин и приглянулся «Ювентусу». Поговаривают, что еще одним легионером у нас станет больше уже 13 июня.

Головина также выделили в пресс-службе ФИФА, включив «армейца» в список «надежд сборной России на домашнем ЧМ» наряду с вратарем и капитаном Игорем Акинфеевым, защитником Сергеем Игнашевичем, полузащитником Александром Самедовым и форвардом Федором Смоловым.

«Самому молодому игроку сборной России только исполнилось 22, но без него атаку национальной команды уже не представить. Мобильный хавбек играет в современный футбол, любит менять позиции, то опускаясь в опорную зону, то выдвигаясь на место нападающего, обладает хорошим ударом с дальней и средней дистанции, забивает невероятной красоты голы. Именно от него в первую очередь российские болельщики невзирая на возраст ждут яркой игры в атаке на домашнем чемпионате мира. Для Головина ЧМ-2018 – это еще и ярмарка: говорят, за ним следят большие европейские клубы», — говорится в статье.

Игнашевич — самый дешевый игрок ЧМ-2018

Защитник сборной России Сергей Игнашевич, которому через месяц стукнет 39, признан самым дешевым игроком чемпионата мира. Трансферная стоимость нашего защитника — всего 25 тысяч евро.

Следом идут 23-летний панамец Фидель Эскобар (175 тысяч евро), один из главных ветеранов исландской команды Олафур Инги Скуласон и костариканская версия Игнашевича Джонни Акоста (по 200 тысяч евро), перуанец Альберто Родригес (225), 35-летний японец Эйдзи Кавасима, аравиец Абдулмалек Аль-Хаибри, автор двух голов в квалификации ЧМ-2018 панамец Абдиэль Арройо, его соотечественник Гарольд Каммингс и Ян Смит из Коста-Рики (все — по 250 тысяч евро).

Первый арбитр для России

Через два дня Головин будет оправдывать возложенные на него надежды под чутким надзором Нестора Питаны. Аргентинский судья первым получил назначение на матч ЧМ-2018 и обслужит игру России с Саудовской Аравией.

Помогать ему будут соотечественники — Хуан Пабло Беллати и Эрнан Майдана, а функции резервного арбитра будет выполнять бразилец Сандро Рикки. В роли видеоассистентов выступят итальянец Массимильяно Иррати, аргентинец Мауро Вильяно, чилиец Карлос Астроза и итальянец Даниэле Орсато.

#RUSKSA | NEWS

Argentina’s Nestor Pitana has been assigned as the referee for the Opening Match of the 2018 FIFA #WorldCup pic.twitter.com/sS2OAuUSx3 — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 12 июня 2018 г.

За плечами Питаны, которому скоро исполнится 43 года, множество матчей на клубном уровне. Также он работал на предыдущем чемпионате мира в Бразилии и уже судил российскую сборную — пока что единственная встреча со сборной России у Питаны произошла в злополучном матче против корейцев (1:1). Всего на ЧМ-2014 Питана обслужил четыре матча, в том числе четвертьфинальный поединок между Францией и Германией. В 2016 году Питана принял участие в олимпийском футбольном турнире в Рио-де-Жанейро и был назначен главным арбитром полуфинального матча Германия — Нигерия (2:0). В 2017-м он обслуживал еще один полуфинальный матч — на этот раз встречу между Германией и Мексикой (4:1) на Кубке конфедераций. К слову, в том поединке аргентинец вошел в историю, став первым арбитром, отменившим взятие ворот из-за подсказки видеоарбитра.

Выходного в честь мундиаля не будет

Еще вчера все радовались, что вслед за Днем России россиян будет ждать еще один выходной.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил на законодательном уровне освободить россиян от работы в дни матчей национальной команды.

«Хотим, чтобы дни игр сборной России на ЧМ-2018 либо стали полностью выходными, либо людям разрешили бы пораньше уходить с работы. Инициатива не коснется служб, которые должны быть постоянно на посту. Предложение поддержали в мэриях Москвы, Сочи и в профильном комитете Госдумы. Рад, что региональные власти нас поддержали. Думаю, что завтра последует положительное решение правительства. Очень на это надеемся», — сказал Свищев «Спорт-Экспрессу».

Правительство, впрочем, никак не отреагировало на эту инициативу. «Мы в Думе выступили с такой инициативой. Но, к сожалению, Правительство никак не отреагировало на наше предложение, промолчало», — отметил Свищев.

Как дела у соперников?

Саудовская Аравия, которая перед переездом в Россию проиграла три товарищеские встречи подряд (хотя соперники были более чем серьезные — Италия, Перу и действующий чемпион мира Германия), «закрылась» и, в отличие от многих других сборных-участниц мундиаля, пока максимально избегает публичности — открытые тренировки были таковыми лишь частично, поскольку футболисты занимались либо на соседней поляне вдали от журналистов, либо на дальней половине, а единственная пресс-конференция прошла без участия российских представителей СМИ по вине пресс-службы этой сборной.

📷 | Игроки сборной Саудовской Аравии благополучно добрались до #Москвы 💚 pic.twitter.com/QCGqosA0WN — Сборная КСА по футболу (@SaudiNT_RU) 12 июня 2018 г.

Ближайшие планы

После матча с Саудовской Аравией футболисты сборной России отправятся на базу в Новогорске, где пробудут вплоть до воскресенья. 17 июня у подопечных Станислава Черчесова запланирован вылет в Санкт-Петербург, где уже 19 числа состоится встреча с Египтом.

14 июня. Групповой этап ЧМ. Москва. Россия – Саудовская Аравия

19 июня. Групповой этап ЧМ. Санкт-Петербург. Россия – Египет

25 июня. Групповой этап ЧМ. Самара. Уругвай – Россия