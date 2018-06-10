Черчесов: Первая цель сборной России – выйти из группы, вторая — идти дальше

Главный тренер сборной Россиирассказал о цели команды на чемпионат мира — 2018, а также поделился мнением о первом сопернике по группе А.

«Цель, всегда говорю, банальна, но это так. Кто бы это ни был: сборная Германии, Бразилии, — у всех цель одна, первая — выйти из группы, вторая — идти дальше по турнирной лестнице. Вот и все. У нас первая цель: выйти из группы.

Саудовская Аравия, надо отдать команде должное, определённую работу провела, потому что шесть футболистов отправили в Испанию.

Да, они много сборов проводили, практически каждый месяц они по неделе собирались, тоже проверили за короткое время 50 футболистов, потому что у них новый тренер пришёл.

Определённый стиль у них есть… Играют как чилийцы, потому что тренер у них из сборной Чили», — цитирует Черчесова НТВ.

На ЧМ-2018 сборная России сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии и Египта Уругвая. Матч-открытия со сборной Саудовской Аравии подопечные Станислава Черчесова проведут 14 июня.