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    Черчесов: Первая цель сборной России – выйти из группы, вторая — идти дальше

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о цели команды на чемпионат мира — 2018, а также поделился мнением о первом сопернике по группе А.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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  • «Цель, всегда говорю, банальна, но это так. Кто бы это ни был: сборная Германии, Бразилии, — у всех цель одна, первая — выйти из группы, вторая — идти дальше по турнирной лестнице. Вот и все. У нас первая цель: выйти из группы.

    Саудовская Аравия, надо отдать команде должное, определённую работу провела, потому что шесть футболистов отправили в Испанию.

    Да, они много сборов проводили, практически каждый месяц они по неделе собирались, тоже проверили за короткое время 50 футболистов, потому что у них новый тренер пришёл.

    Определённый стиль у них есть… Играют как чилийцы, потому что тренер у них из сборной Чили», — цитирует Черчесова НТВ.

    На ЧМ-2018 сборная России сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии и Египта Уругвая. Матч-открытия со сборной Саудовской Аравии подопечные Станислава Черчесова проведут 14 июня.

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