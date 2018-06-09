Голкипер сборной Португалии перейдет в «Вулверхэмптон»

Голкипер сборной Португалииблизок к переходу в «Вулверхэмптон», сообщает Birmingham Mail.

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Английский клуб предложил контракт 30-летнему португальцу, который ранее расторг соглашение с лиссабонским «Спортингом».

Напомним, ранее президент «Спортинга» Бруну де Карвалью наложил вето на переход Патрисиу в «Вулверхэмптон», несмотря на ранее достигнутые договоренности. Он потребовал от англичан добавить к сумме трансфера еще 2 миллиона евро. После этого футболист в одностороннем порядке расторг свой контракт, уведомив об этом клуб по электронной почте, факсу и направив заявление заказным письмом.

В прошедшем сезоне Патрисиу сыграл в 56 матчах во всех турнирах, пропустил 48 мячей и 32 отыграл «на ноль».