Сборная США разгромила Боливию, сын Веа забил гол

Сборнаяпереигралав товарищеском матче. Встреча, прошедшая в Честере на стадионе «Тален Энерджи Стэдиум», завершилась со счетом 3:0.

Встреча завершилась со счетом 3:0

Автором третьего забитого мяча стал нападающий ПСЖ и сын легендарного футболиста, а ныне президента Либерии Джорджа Веа Тимоти. 18-летний нападающий отметился голом в своем втором матче за американскую команду.

Помимо Веа, по голу забили Уокер Циммерман и Джош Сарджент.