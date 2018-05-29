«Атлетико» поднялся на второе место в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал рейтинг коэффициентов УЕФА по итогам сезона 2017/18.

Лидерство в нем пятый год подряд занимает мадридский «Реал», выигравший Лигу чемпионов. На второе место поднялся мадридский «Атлетико», ставший победителем Лиги Европы.

«Бавария» опустилась на третью строчку, а «Барселона» — на четвертую. Лучшим российским клубом остается петербургский «Зенит» — 16-е место, ЦСКА идет 35-м.

Первая десятка клубного рейтинга УЕФА:

1 (1). «Реал», Испания;

2 (4). «Атлетико», Испания;

3 (2). «Бавария», Германия;

4 (3). «Барселона», Испания;

5 (5). «Ювентус», Италия;

6 (8). «Севилья», Испания;

7 (6). «Пари Сен-Жермен», Франция;

8 (12). «Манчестер Сити», Англия;

9 (11). «Арсенал», Англия;

10 (7). «Боруссия», Дортмунд, Германия.

В рейтинге национальных ассоциаций Испания лидирует шестой сезон подряд. Англия и Италия поднялись в тройку, прибавив по одной позиции, а Германия опустилась со второго места на четвертое.

Россия располагается на шестом месте между Францией и Португалией.

Первая десятка рейтинга национальных ассоциаций:

1 (1). Испания – 106,998;

2 (3). Англия – 79,605;

3 (4). Италия – 76,249;

4 (2). Германия – 71,427;

5 (5). Франция – 56,415;

6 (6). Россия – 53,382;

7 (7). Португалия – 47,248;

8 (8). Украина – 41,133;

9 (9). Бельгия – 38,500;

10 (10). Турция – 35,800.