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    «Атлетико» поднялся на второе место в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА

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    УЕФА на своем официальном сайте опубликовал рейтинг коэффициентов УЕФА по итогам сезона 2017/18.

    Футболисты «Атлетико»
    Футболисты «Атлетико»
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  • Лидерство в нем пятый год подряд занимает мадридский «Реал», выигравший Лигу чемпионов. На второе место поднялся мадридский «Атлетико», ставший победителем Лиги Европы.

    «Бавария» опустилась на третью строчку, а «Барселона» — на четвертую. Лучшим российским клубом остается петербургский «Зенит» — 16-е место, ЦСКА идет 35-м.

    Первая десятка клубного рейтинга УЕФА:

    1 (1). «Реал», Испания;
    2 (4). «Атлетико», Испания;
    3 (2). «Бавария», Германия;
    4 (3). «Барселона», Испания;
    5 (5). «Ювентус», Италия;
    6 (8). «Севилья», Испания;
    7 (6). «Пари Сен-Жермен», Франция;
    8 (12). «Манчестер Сити», Англия;
    9 (11). «Арсенал», Англия;
    10 (7). «Боруссия», Дортмунд, Германия.

    В рейтинге национальных ассоциаций Испания лидирует шестой сезон подряд. Англия и Италия поднялись в тройку, прибавив по одной позиции, а Германия опустилась со второго места на четвертое.

    Россия располагается на шестом месте между Францией и Португалией.

    Первая десятка рейтинга национальных ассоциаций:

    1 (1). Испания – 106,998;
    2 (3). Англия – 79,605;
    3 (4). Италия – 76,249;
    4 (2). Германия – 71,427;
    5 (5). Франция – 56,415;
    6 (6). Россия – 53,382;
    7 (7). Португалия – 47,248;
    8 (8). Украина – 41,133;
    9 (9). Бельгия – 38,500;
    10 (10). Турция – 35,800.

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