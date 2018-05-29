«Атлетико» поднялся на второе место в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА

Лидерство в нем пятый год подряд занимает мадридский «Реал», выигравший Лигу чемпионов. На второе место поднялся мадридский «Атлетико», ставший победителем Лиги Европы.
«Бавария» опустилась на третью строчку, а «Барселона» — на четвертую. Лучшим российским клубом остается петербургский «Зенит» — 16-е место, ЦСКА идет 35-м.
Первая десятка клубного рейтинга УЕФА:
1 (1). «Реал», Испания;
2 (4). «Атлетико», Испания;
3 (2). «Бавария», Германия;
4 (3). «Барселона», Испания;
5 (5). «Ювентус», Италия;
6 (8). «Севилья», Испания;
7 (6). «Пари Сен-Жермен», Франция;
8 (12). «Манчестер Сити», Англия;
9 (11). «Арсенал», Англия;
10 (7). «Боруссия», Дортмунд, Германия.
В рейтинге национальных ассоциаций Испания лидирует шестой сезон подряд. Англия и Италия поднялись в тройку, прибавив по одной позиции, а Германия опустилась со второго места на четвертое.
Россия располагается на шестом месте между Францией и Португалией.
Первая десятка рейтинга национальных ассоциаций:
1 (1). Испания – 106,998;
2 (3). Англия – 79,605;
3 (4). Италия – 76,249;
4 (2). Германия – 71,427;
5 (5). Франция – 56,415;
6 (6). Россия – 53,382;
7 (7). Португалия – 47,248;
8 (8). Украина – 41,133;
9 (9). Бельгия – 38,500;
10 (10). Турция – 35,800.