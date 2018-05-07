«Ахмат» одержал выездную победу над «Анжи»

В матче 29-го тура РФПЛпринимал. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Победу «Ахмату» принесли голы Родолфо и Одисе Роши.

Отметим, что с 62-й минуты матча хозяева играли в меньшинстве — за вторую желтую карточку был удален Гурам Тетрашвили.

Благодаря этой победе «Ахмат» набрал 38 очков и избежал участия в переходных матчах за право остаться в РФПЛ. У «Анжи» перед заключительным туром — 24 очка и 14-е место в таблице.