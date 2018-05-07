«Ахмат» одержал выездную победу над «Анжи»

Победу «Ахмату» принесли голы Родолфо и Одисе Роши.
Отметим, что с 62-й минуты матча хозяева играли в меньшинстве — за вторую желтую карточку был удален Гурам Тетрашвили.
Благодаря этой победе «Ахмат» набрал 38 очков и избежал участия в переходных матчах за право остаться в РФПЛ. У «Анжи» перед заключительным туром — 24 очка и 14-е место в таблице.
Чемпионат России. 29-й тур
«Анжи» (Махачкала) — «Ахмат» (Грозный) — 0:2 (0:1)
Голы: Родолфу, 18 — штрафной (0:1). Роши, 87 (0:2).«Анжи»: Будаков, Мусалов, Самарджич, Армаш, Полуяхтов, Данченко, Тетрашвили, Антон, Лескано, Хубулов, Прудников (Калмыков, 59).«Ахмат»: Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Митришев (Иванов, 72), Швец, Родолфу, Исмаэл, Бериша (Роши, 46), Балай (Мбенг, 66).Предупреждения: Тетрашвили, 37. Бериша, 41. Полуяхтов, 45. Роши, 68. Мбенг, 76. Семенов, 81. Швец, 86. Самарджич, 90+3.Удаление: Тетрашвили, 62 (грубая игра).